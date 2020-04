Homem grava vídeo consumindo droga e com arma falsa na mão, é detido e pede desculpas à polícia

A polícia conduziu um homem à delegacia, nesta quarta-feira (22), após ele aparecer em vídeo com um simulacro de pistola na mão e consumindo droga ilícita, dentro de um carro, no município de Guaraciaba do Norte.

Nas imagens, o homem aparece filmando a si mesmo e a outros rapazes que estão no veículo, falando frases como "isso aqui é pra quem pode" e "quem manda aqui é nós".

O vídeo foi divulgado em redes sociais e a polícia identificou um dos rapazes. O suspeito foi abordado no centro de Guaraciaba do Norte e passou por revista, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Os policiais seguiram até a casa do rapaz e lá foi localizado o simulacro de pistola utilizado durante a gravação do vídeo.

Ele foi ouvido pela polícia e liberado em seguida. Novas imagens, em que ele aparece pedindo desculpas, foram divulgadas nas redes sociais.

Um inquérito foi instaurado na Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte para investigar ocorrência de tráfico de drogas.