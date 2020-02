Homem furta joias avaliadas em R$ 200 mil de dentro de carro e motorista não percebe ação

Uma mochila com joias avaliadas em aproximadamente R$ 200 mil foi furtada de dentro de um carro estacionado no Centro de Fortaleza, nesta quarta-feira (12). Dois homens foram presos pelo crime, um deles foi o receptador da mercadoria. O crime foi flagrado por câmeras de segurança da rua.

O motorista estava no banco dianteiro do veículo quando ocorreu o furto, mas a vítima não notou a ação criminosa, segundo o delegado do 34º Distrito Policial, Fernando Cavalcante. A bolsa era da passageira do carro que vende joias há mais de 30 anos.





A bolsa estava no banco traseiro do carro e o suspeito conseguiu pegar o objeto abrindo a janela do veículo. As imagens mostram o momento em que ele tira a bolsa do carro pela janela e sai do local com o objeto nas mãos.

Logo após o crime, o suspeito se dirigiu a Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde vendeu a mercadoria para um comerciante, segundo o delegado.

Os policiais conseguiram identificar os dois envolvidos e a dupla foi presa horas após o furto. As joias foram recuperadas. O material havia sido vendido por R$ 1.000, informou Cavalcante.

O homem responsável pelo furto da bolsa foi autuado em furto qualificado. Já o comerciante vai responder por receptação, conforme o delegado.