Homem foragido é preso no Cariri suspeito de estuprar as três filhas em Pernambuco

Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (28), em Araripe, na região do Cariri, suspeito de estuprar as três filhas. Francisco de Sousa Lima Silva, de 36 anos, é natural da cidade cearense, mas residia no município de Araripina, no interior de Pernambuco, onde teria cometido os delitos.

No último dia 20, ele teve a prisão preventiva decretada, ainda na cidade pernambucana, e fugiu para casa de familiares no Ceará. A polícia do Estado vizinho, então, seguiu com as investigações que culminaram na prisão do suspeito, no bairro Campo do Avião, em Araripe, no início da manhã.

Francisco de Sousa foi levado à delegacia local e depois encaminhado à Araripina, onde responderá por crime de estupro.