Homem finge ser cliente e furta celular de funcionário de quiosque de shopping

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem furta um celular em um quiosque de assistência técnica em shopping de Fortaleza, nesta sexta-feira (29). O suspeito fingiu ser um cliente e aproveitou a intensa movimentação durante a Black Friday.

No vídeo, o homem aparece colocando a mão por baixo do balcão de atendimento e furtando um celular. O dono do quiosque informou que o celular pertencia a um funcionário da loja. Durante a ação, dois clientes estavam sendo atendidos, mas ninguém percebeu a ação.

Até a última atualização desta matéria, o proprietário do estabelecimento, ainda não havia realizado uma denuncia formal à polícia.