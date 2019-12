Homem engole seis papelotes de cocaína ao tentar esconder droga durante abordagem em Caucaia

Um homem suspeito de tráfico de drogas engoliu seis papelotes de cocaína durante uma abordagem policial na tarde desta quinta-feira (26). O caso foi registrado no bairro Marechal Rondon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A Polícia Militar afirmou para o Sistema Verdes Mares que, o suspeito se encontrava dentro de uma residência com um outro suspeito quando foram vistos por agentes de segurança. A polícia afirmou que quando os policiais tentaram fazer a abordagem, os dois homens tentaram fugir, mas foram preso. Para tentar esconder os entorpecentes um dos suspeitos engoliu a droga.

O homem foi socorrido pelos policiais e levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. Ele passou por procedimentos e em seguida recebeu alta.

Drogas no telhado de casa

A polícia seguiu com as investigações e dentro da casa encontrou uma mochila com drogas. Os entorpercentes estavam em cima do telhado. Os policiais descobriram que um casal havia ido ao local para entregar as drogas.

Os policias foram até o Bairro São Miguel, onde o casal estava, e fez a abordagem. O homem tentou fugir e passou uma bolsa com drogas para uma mulher esconder. Ela jogou o material em um terreno baldio.

Os quatro foram presos e a droga foi recuperada. O grupo foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia.