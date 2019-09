Homem em situação de rua é encontrado morto na Comunidade Poço da Draga

Um homem identificado como Roberto Soares Pinto, 55, que estava em situação de rua, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (10), na região próxima ao Poço da Draga, no Centro, nas imediações da obra do Aquário do Ceará. Outras pessoas em situação de rua acharam o corpo pela manhã e acionaram a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Militar (PM) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foram acionadas para “o achado de um corpo na faixa de areia, vítima de afogamento”, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4). No entanto, uma mulher, identificada apenas como Regina, que afirmou ser ex-companheira de Roberto Soares, disse que “ele faleceu de morte natural”.

Regina relatou que Roberto morava na rua e ela a filha já haviam tentado muito tirar ele da rua, mas o vício (bebida) foi mais forte. Eu morava com ele, mas a gente se separou e ele veio morar na rua”, relatou.