Homem em situação de rua é atropelado na Av. Abolição

Um homem em situação de rua foi atropelado na Av. Abolição, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, na noite deste domingo (19). O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo com testemunhas, um carro de passei que trafegava pela avenida, no sentindo Centro/Praia do Futuro, avançou o sinal vermelho e atropelou o homem no momento em que ele atravessava a via pela faixa de pedestre. A vítima ficou desacordada por um tempo, logo após a colisão.

Uma ambulância do Samu foi até o local e socorreu o homem para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência informou que câmeras de monitoramento da região serão verificadas para identificar o suspeito.