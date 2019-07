Homem em situação de rua é assassinado na calçada de comércio em Juazeiro do Norte

Um homem em situação de rua foi assassinado a pedradas na calçada de um estabelecimento comercial em frente a igreja Nossa Senhora das Dores, na madrugada desta quarta-feira (24), em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri.

A vítima conhecida como “Francisco”, teria discutido alcoolizado com outro homem em um bar na noite do crime. Uma testemunha, que terá a identidade preservada, contou que o suspeito se aproximou de “Francisco”, que dormia na calçada, e o atingiu com uma pedra na cabeça. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional do Cariri, mas faleceu antes de chegar no local. A Polícia Militar foi acionada.

“Quando eu vi, ele já tava com a pedra na mão. Vi quando ele tacou a pedra. Entrei na viatura e dei um giro com a polícia tentando encontrar o elemento, mas a gente não achou”, descreve a testemunha.

Imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime foram recuperadas pela polícia para tentar identificar o suspeito.