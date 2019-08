Homem em situação de rua é agredido a pedradas na Avenida Bezerra de Menezes

Um homem de 45 anos em situação de rua foi agredido com pedradas e pauladas na Avenida Bezerra de Menezes, no Bairro São Gerardo, em Fortaleza. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (21). Ninguém foi preso.

Segundo a vítima, identificada somente como Jairo, três homens o abordaram enquanto ele estava deitado em uma calçada. Para fugir as agressões, Jairo entrou no estacionamento de um estabelecimento comercial. Ao segurança do comércio, a vítima afirmou ter sido acusada de roubar um carrinho de reciclagem.

Jairo foi atendido no local por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no centro da capital.