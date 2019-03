Homem é vítima de linchamento no Sítio São João; suspeitos são presos

Um homem foi morto nesta quinta-feira (28) por linchamento, no bairro Sítio São João, em Fortaleza. Três suspeitos de participação foram presos horas depois do crime.

Segundo a Polícia, a vítima, identificada como José Airton Cunha de Oliveira Júnior, de 31 anos, teria roubado o aparelho celular da ex-companheira. A mulher procurou membros de uma facção do bairro e os informou sobre o fato.

Diante da informação recebida pela mulher, cinco suspeitos localizaram José Airton, amarraram ele e o espancaram. Ele foi localizado por policiais militares em um matagal do bairro Sítio São João, por volta das 14h, ainda com vida. O homem foi socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Antes de ser levado ao hospital, a vítima ainda conseguiu informar aos agentes os responsáveis pela agressão.

A partir da informação repassada pela vítima, a Polícia chegou a Michael Freitas de Sousa, de 19 anos, com passagem pela polícia por tráfico de drogas, que foi preso na tarde desta quinta-feira (28) e levado para o 30º Distrito Policial, no bairro Jangurussu.

Horas depois, os policiais também conseguiram capturar Francisco Vagner Agostinho, 39, e Mirtes Maria Ferreira Aguiar, 46, ex-companheira da vítima e que seria a mandante do linchamento. A Polícia segue realizando buscas com o objetivo de identificar e capturar os outros dois suspeitos de participar do crime.