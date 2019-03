Homem é socorrido após sofrer agressão no Bairro Padre Andrade

Um homem de aproximadamente 30 anos, que não foi identificado, foi socorrido com ferimentos na cabeça após sofrer uma agressão no Bairro Padre Andrade, em Fortaleza, na madrugada desta sexta-feira (1º).

Segundo a polícia, a vítima pediu ajuda a clientes de um bar localizado na Rua Joaquim Albano e afirmou que teria sido agredida por cerca de três homens. Devido ao ferimento, o homem sangrava bastante e recebeu atendimento inicial de socorristas voluntários.

A Polícia Militar foi até o local, mas não foi possível fazer a identificação do homem, pois ele estava sem documentos e informou não saber a motivação da agressão.

A vítima foi levada por uma equipe do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O estado de saúde do paciente é considerável estável.