Homem é preso suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Barroso

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na tarde desse domingo (3), no bairro Barroso, em Fortaleza. Francisco de Assis Ribeiro da Costa, de 32 anos, foi encaminhado para o 30º Distrito Policial (Jangurussu).

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito foi capturado por uma equipe da Corporação durante um patrulhamento no canal do Lago Azul. Ao ser abordado, os agentes descobriram que Francisco estava portando um revólver calibre 32 carregado com seis munições intactas.

De acordo com a PM, o suspeito confessou aos agentes que possuía entorpecentes ilegais em sua residência. Já no imóvel, os policiais encontraram 32 papelotes de maconha e 40 pedras de crack.

Em seguida, após o flagrante, a Polícia afirmou que Francisco e o material apreendido foram encaminhados ao 30º DP, onde o suspeito foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.