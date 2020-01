Um homem natural de Manaus foi preso pela Polícia Federal na última sexta-feira (17), em Juazeiro do Norte, suspeito de ser dono de droga que foi apreendida no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Os entorpecentes foram encontrados com duas mulheres que estavam embarcando para a Europa.

Conforme a Polícia Federal, o suspeito, cuja identidade não foi revelada, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro do Norte. Ele foi conduzido em seguida para a cadeia pública da cidade.