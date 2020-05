Homem é preso suspeito de matar ex-companheira dentro de carro em Juazeiro do Norte

Um homem foi preso suspeito de matar a ex-companheira momentos antes de ela desembarcar de um veículo de transporte por aplicativo, na manhã desta quinta-feira (28), em Juazeiro do Norte, no sul do Ceará.

Em depoimento, o motorista do veículo afirmou que estava finalizando a corrida da vítima, quando dois homens em uma motocicleta chegaram ao lado do veículo e ordenaram que ele saisse. Momentos depois, a passageira foi atingida pelos disparos e morreu no local.

Após buscas, o ex-companheiro da vítima, suspeito de cometer o crime, foi encontrado na zona rural do município e levado preso para a Delegacia da Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte. O outro suspeito que conduzia a moto está sendo procurado.