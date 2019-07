Homem é preso suspeito de importunar mulher dentro de ônibus em Fortaleza

Um homem foi preso suspeito de importunar sexualmente uma passageira dentro de um ônibus coletivo em Fortaleza, na tarde desta terça-feira (30). O motorista do veículo desviou a rota e só parou o transporte em frente a uma delegacia onde entregou o agressor à polícia.

Conforme o titular do 3º Distrito Policial, Wilder Brito, mulher gritou pedindo socorrro depois do ato cometido pelo homem. Ele foi preso em flagrante pelo crime de rime de importunação sexual, previsto na lei 13.718, que tem pena de reclusão de um a cinco anos.

A vítima de 32 anos disse ao delegado que o suspeito sentou do lado dela e colocou uma pasta no colo. Nesse momento ela sentiu que ele a tocou pela primeira vez. Logo em seguida, passou a mão novamente e ela gritou chamando a atenção do motorista e de outros passageiros. O motorista travou as portas do ônibus, saiu da rota habitual e só foi parar na delegacia, onde o suspeito foi detido.