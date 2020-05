Homem é preso suspeito de furtar mais de R$ 38 mil de estabelecimento comercial no Centro

Depois de ter sido flagrado por um vigia descendo de um poste com uma sacola contendo mais de 38 mil reais, um homem foi preso na madrugada deste sábado (16), no Centro de Fortaleza. Acredita-se que ele tenha subido no poste para ter acesso à parte superior de um estabelecimento comercial do qual levou o dinheiro.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, após serem acionados pelo vigia da rua, policiais do 5º Batalhão que faziam ponto base na Rua General Sampaio foram até o local e conseguiram prender o homem em flagrante. Além da sacola, com os R$ 38.420,00 em espécie, o suspeito estava com um aparelho celular e uma quantidade de crack.

Ele, que já respondia por seis registros de furto, um de resistência e outro de porte de arma branca, foi encaminhado ao 34º Distrito Policial onde foi autuado por furto e também vai responder por consumo de drogas.