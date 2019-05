Homem é preso suspeito de estuprar criança de 11 anos em Sobral

Um homem de 49 anos foi preso sob suspeita de estuprar a enteada, uma criança de 11 anos, na manhã desta segunda-feira (22). O crime aconteceu na cidade de Sobral, no interior do Ceará, em março deste ano.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no dia 24 de março policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral receberam uma denúncia na qual reportava o estupro da menor e que o autor do crime seria o padastro da vítima. Após a denúncia, agentes de segurança deram início, no mesmo dia, às buscas pelo suspeito, que até então estava foragido.

A prisão foi feita por meio de uma ação realizada por equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A identidade do suspeito não foi revelada.