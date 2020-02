Homem é preso suspeito de disparar em rua do bairro Vila Velha

A Polícia Militar prendeu, neste domingo (23), um homem que estaria atirando a esmo em uma rua do Bairro Vila Velha, em Fortaleza. De acordo com o Comando de Policiamento de Rondas Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), a prisão se deu após denúncias recebidas pelo Ciops. Com o homem, a polícia apreendeu um revólver calibre 38 de marca Taurus, com acabamento oxidado e capacidade de seis tiros, além de seis munições, sendo duas picotadas e quatro intactas.

O suspeito foi levado pelos policiais militares para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.​

Agressão a mulher

Nesta madrugada, o Comando Tático Motorizado (Cotam) prendeu um homem que estava agredindo uma mulher na Avenida Abolição. Ao ser abordado, Gleyson Vieira de Souza não obedeceu à ordem dos agentes de soltar a mulher e parar de agredi-la, ainda tentou dar um soco no comandante da ação. ​

O agressor foi imobilizado e preso pelos policiais militares. Ele conduzido à Delegacia da Mulher e autuado em flagrante por lesão corporal, desacato e resistência.​

​Carro roubado​

Um carro, registrado no sistema como roubado, foi recuperado pelo Comando Tático Motorizado (Cotam) na manhã deste domingo. ​ O veículo, um Ford Ka prata foi recuperado quando policiais militares realizavam patrulhamento na Rua José Vilar de Aragão, no Bairro Sapiranga. ​ O veículo foi levado para a Delegacia do 13º Distrito, onde para a devidas providências para a devolução ao proprietário. Ninguém foi preso.