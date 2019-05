Homem é preso suspeito de assaltar ônibus que transportava trabalhadores de Meruoca para Sobral

Um dos três suspeitos do assalto ao ônibus que transportava trabalhadores de Meruoca para Sobral foi preso nesta sexta-feira (17). De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trio realizou vários assaltos na localidade de Boa Vista, zona rural de Meruoca, nesta madrugada. Eles conduziam duas motocicletas durante as ações, uma das quais roubada.

Quando realizavam as buscas, os policiais encontraram um homem em uma moto, com características parecidas às descritas pelas vítimas. A equipe deu ordem de parada ao suspeito, mas ele tentou escapar. Porém, em um ponto da via em que estava, freou bruscamente e caiu.

Ernandes Lima da Anunciação, de 20 anos, sofreu alguns arranhões por causa da queda e foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por ter sido apontado como um dos três suspeitos dos assaltos no município, foi encaminhado para a Delegacia Regional de Sobral logo após receber atendimento médico.

Na unidade policial, o homem, que não tinha antecedentes criminais, foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. A moto que conduzia e outra, encontrada pelos policiais em um matagal, foram apreendidas e também levadas para a delegacia.

As investigações do caso continuarão a cargo da Delegacia Municipal de Massapê, com o objetivo de identificar e prender os outros dois suspeitos.