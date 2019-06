Homem é preso por tentativa de homicídio em Limoeiro do Norte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu em flagrante, neste domingo (09), um homem suspeito de cometer uma tentativa de homicídio no município de Limoeiro do Norte. José Leandro da Costa Sousa, 27, efetuou disparos de arma de fogo contra um homem em um campo de futebol, no bairro Luis Alves de Freitas, e depois fugiu.

Segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi encontrado durante diligências e os agentes apreenderam com ele um capuz utilizado na ação, uma espingarda calibre 28 e munição. Além da tentativa de homicídio, o suspeito foi autuado por posse ilegal de arma de fogo na Delegacia Regional de Russas.

As investigações acerca do caso serão remetidas para a Delegacia Municipal de Limoeiro do Norte, responsável pela área. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi socorrida com vida e levada para uma unidade hospitalar em Fortaleza. A SSPDS não divulgou a motivação do crime.