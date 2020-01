Homem é preso por tentativa de estelionato em agência dos Correios em Fortaleza

Um homem foi preso nesta quinta-feira (23) ao tentar praticar estelionato em uma agência dos Correios, na Avenida Oliveira Paiva, em Fortaleza. Conforme a Polícia Federal (PF), o suspeito, que não teve o nome revelado e é natural de Fortaleza, tentou sacar uma quantia em dinheiro no banco postal.

Conforme a Polícia Federal, o homem pretendia receber dinheiro descontando um vale postal falso. Outras pessoas, segundo a PF, estão sendo investigadas pela prática da mesma fraude, em que os estelionatários sacam um valor fixo de R$ 1.000,00 em agências de Fortaleza, do interior do Ceará e em outros estados do país.

O suspeito, indiciado por estelionato qualificado na forma tentada, segundo a Polícia, foi encaminhado para a sede da PF. A corporação afirmou ainda que investiga o caso de estelionato no Ceará e nos outras federações.