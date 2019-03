Homem é preso por lesão corporal e outros três são detidos por porte de drogas na Arena Castelão

Quatro torcedores foram presos neste domingo (10) antes do início da partida do primeiro Clássico-Rei do ano, entre Fortaleza e Ceará, na Arena Castelão.

Três pessoas foram detidas por porte de drogas e vão responder a Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Uma quarta pessoa foi presa por lesão corporal grave.

Em discussão com um funcionário que ficava na catraca do estádio, o suspeito identificado por Wesley Chaves de Souza, 21 anos, desferiu um murro contra a vítima, que chegou a perder alguns dentes e foi encaminhada para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Os quatro suspeitos foram detidos no posto avançado da Polícia Civil, montado dentro da Arena Castelão.