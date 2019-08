Homem é preso por fazer atos obscenos em frente a 3 crianças em Juazeiro do Norte

Um homem de 39 anos foi preso fazendo de fazer atos obscenos em frente a três crianças de 2, 8 e 10 anos de idade no Bairro Timbaubas, em Juazeiro do Norte, na manhã desta quinta-feira (15).De acordo com a Polícia Civil, testemunhas disseram que o homem chegou de moto e começou a se masturbar.

Um vizinho viu a situação e foi até o suspeito tomar satisfação. O homem tentou fugir, mas foi contido por populares até a achegada da Polícia Militar. Ele chegou a ser agredido por algumas pessoas.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem já estava respondendo em liberade a um caso semelhante ocorrido no dia 12 de julho. O suspeito foi preso por crime contra adignidade secual e encaminhado para a Cadeia Pública da cidade. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher em Juazeiro do Norte.