Homem é preso por estupro de vulnerável; ato foi filmado pelo pai da criança

Um homem de 24 anos foi preso pelo estupro de uma criança de 10 anos dentro da própria casa, no município de Pindoretama. A prisão aconteceu depois de o pai da menina filmar o ato com um aparelho celular.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito era próximo da família da vítima. Além disso, ele constantemente oferecia dinheiro, balas e outros objetos para chamar atenção da garota.

O pai da criança resolveu instalar o celular após desconfiar das atitudes do homem. Por meio das imagens, foram constatados atos libidinosos contra a menina.

Depois da denúncia ser feita, o suspeito foi detido e conduzido para uma unidade da Polícia Civil.

Estupro de vulnerável

Segundo a legislação, no Artigo 217-A, a pena para quem tiver conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é de oito a 15 anos de prisão, dependendo do caso.