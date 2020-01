Homem é preso por estuprar mulher com Síndrome de Down no município de Crateús

Um homem de 36 anos foi preso por estuprar uma mulher com Síndrome de Down, no município de Crateús, na última quinta-feira (16). O crime foi denunciado pela família da vítima.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), parentes encontraram a mulher na residência do suspeito, que é perto da casa dela. A vítima foi submetida a exames que comprovaram os abusos.

O homem já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e crime ambiental. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Crateús e autuado por estupro de vulnerável.