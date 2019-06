Homem é preso por agredir a irmã e sobrinho com golpes de foice em Tianguá 

Um homem de 38 anos foi preso depois ferir com golpes de foice a própria irmã e o sobrinho durante uma briga na zona rural de Tianguá, na Região da Ibiapaba do Ceará. O caso foi registrado na manhã desta quinta-feira (20), no Sítio Boqueirão dos Augustos.

O homem identificado como Manoel Messias Felix de Araújo discutiu com familiares por causa de uma herança de terras.

Durante a briga, ele ficou ferido a cabeça. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Manoel Messias foi levado para a Delegacia de Tianguá, onde foi autuado pelo delegado plantonista Antônio Rômulo e deverá responder por lesão corporal contra os dois familiares.