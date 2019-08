Homem é preso no Aeroporto de Fortaleza tentando embarcar com cocaína

Um homem foi preso por policiais federais, na última sexta-feira (16), sob suspeita de tráfico internacional de drogas. O suspeito estava no Aeroporto Internacional de Fortaleza tentando embarcar rumo a Portugal. Entre a mala e o corpo do suspeito foram encontrados 2,7 quilos de cocaína.

De acordo com a Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, maior parte da droga estava acondicionada no fundo falso da mala despachada, e o restante junto ao corpo do passageiro, distribuídos entre as duas pernas. A PF informou que o homem tinha embarcado com a droga dias antes em um voo de Salvador até Fortaleza.

Os entorpecentes seriam entregues à pessoas que o aguardariam no exterior. O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal no Ceará e as investigações devem prosseguir com objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no crime.