Homem é preso em operação de combate à pornografia infantil em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará prendeu um suspeito de abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes na internet, nesta quinta-feira (28), no bairro Aldeota, em Fortaleza. O homem, de 43 anos, estava em posse de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade.

O suspeito foi autuado nos artigos 241 A e B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por distribuir e armazenar conteúdo pornográfico de menores.

Ele foi localizado após a polícia cumprir quatro mandados de busca e apreensão em Fortaleza, durante a 4ª fase da Operação Luz na Infância, deflagrada nesta quinta nos 26 estados e no Distrito Federal para combater pedofilia e pornografia infantil.

Em todos os endereços dos mandados na Capital, foram apreendidos discos rígidos, gabinete de computador, pen drives, notebooks, HD externos e celulares. Um estabelecimento comercial chegou a ser alvo da operação, porque clientes utilizavam a rede wi-fi para acessar pornografia infatil. O proprietário informou que disponibilizava a senha da internet para todos os consumidores que iam ao local.

Até as 16 h de hoje, 136 pessoas foram detidas em flagrante em outras Unidades da Federação. No Ceará, além do homem preso, outro foi detido, porque a polícia encontrou munições de arma de fogo de diferentes calibres em sua casa, enquanto cumpria o mandado.

Fases anteriores

Nas três fases anteriores da Operação Luz na Infância, no Ceará, 13 pessoas foram presas e equipamentos eletrônicos com conteúdo pornográfico infantil apreendidos. As fases ocorreram em outubro de 2017, maio de 2018 e em novembro do ano passado, respectivamente.