Homem é preso em flagrante após mostrar as partes íntimas para criança de 12 anos em Iguatu

A Polícia Civil do Ceará prendeu, nesta terça-feira (3), um homem de 37 anos após o suspeito mostrar as partes íntimas para uma criança de 12 anos no município de Iguatu, no interior do Ceará, nesta terça-feira (3). O suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), familiares informaram à policia que o suspeito entrou na casa do garoto e, em um dos cômodos, exibiu suas partes íntimas para a criança. Após o fato, o homem deixou o local. A vítima procurou a mãe e contou o ocorrido.

A mãe do garoto foi até uma unidade policial, onde denunciou o crime. Os agentes foram até a casa do suspeito e o capturaram. Ele foi preso e levado para a Delegacia Regional de Iguatu, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.