Homem é preso em casa suspeito de roubar e estuprar comerciante no Cariri

A polícia prendeu um homem de 23 anos em Juazeiro do Norte suspeito de envolvimento em um crime de roubo seguido de estupro, ocorrido na última terça-feira (21), na zona rural do Crato. O suspeito foi capturado neste sábado (25), em casa, no Bairro João Cabral. A vítima é uma comerciante de 34 anos residente na Região do Cariri.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito tem antecedentes por homicídio, roubo, porte ilegal de arma de fogo, receptação e dano. O caso foi registrado na Delegacia Regional do Crato.

O crime ocorreu quando a mulher estava chegando em casa. O homem a abordou, anunciou o assalto e entrou na residência da vítima, onde cometeu o estupro. Depois fugiu com uma quantia em dinheiro, informou a SSPDS.

Preso em casa

A polícia solicitou a prisão temporária do suspeito, pedido atendido pelo Poder Judiciário local.

Ao perceber a chegada dos agentes de segurança, ele fugiu pelos telhados de outras residências e se escondeu. Mas foi capturado com apoio da polícia militar, e conduzido para a delegacia, onde o procedimento policial está em andamento.

A polícia mantém as investigações com objetivo de apurar a participação de outra pessoa no crime.