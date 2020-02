Homem é preso e adolescente detido no bairro Parangaba após roubo e manter vítima refém no veículo

Um homem foi preso e um adolescente foi apreendido, no bairro Parangaba, em Fortaleza, suspeitos de assaltarem um comércio e saírem em um veículo roubado nessa quinta-feira (27). A vítima, que estava dentro do veículo, foi mantida refém durante a fuga. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José Michael Silva Costa, 26, e o jovem de 17 anos foram encaminhados para Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi realizado o procedimento.

Conforme a Secretaria da Segurança, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturaram a dupla ao receber uma denúncia da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a qual afirmava que os suspeitos haviam assaltado um estabelecimento comercial no bairro de Fátima e, ao fugir, roubou um veículo, modelo Hilux, cor preta, mantendo refém a vítima que já estava no interior do automóvel.

José Michael, sem antecedentes criminais, e o adolescente, que responde por um ato infracional análogo ao crime de roubo, foram abordados em uma avenida do bairro Parangaba, com o auxílio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia), mecanismo que identifica, por meio de sensores, veículos roubados ou furtados. Com a dupla, foram apreendidos vários produtos provenientes de assaltos e um simulacro de arma de fogo, que era utilizado para abordar as vítimas.

De acordo com a Secretaria, os suspeitos foram encaminhados para a DCA, situada no Bairro São Gerardo, “onde foram autuados por roubo com restrição de liberdade da vítima”. José Michael foi, ainda, indiciado por corrupção de menores.