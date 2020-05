Homem é preso e adolescente apreendido suspeitos de assaltarem mercadinho em Maracanaú

Uma operação da Polícia Civil conseguiu identificar e deter um adulto e um adolescente, na manhã desta quarta-feira (27), suspeitos de participarem de um assalto contra um mercadinho, no bairro Jereissati II, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O assalto ocorreu na última terça-feira (26). De acordo com a polícia, a dupla também é suspeita de praticar outros crimes na cidade com a ajuda de outros comparsas. Uma pistola falsa foi encontrada e recolhida pelos agentes de segurança.

Ainda de acordo com a polícia, na tarde desta terça-feira, os policiais do 20º DP investigavam o caso quando foram informados sobre um roubo ocorrido em um mercadinho. Os agentes de segurança foram até o local e, após verificarem imagens de câmeras de segurança, identificaram os três responsáveis pelo crime.

Dupla com antecedentes

Foram realizadas investigações no município e já na manhã de quarta-feira (27) um dos suspeitos foi avistado na companhia de outro indivíduo, em uma motocicleta. Os policiais civis realizaram a abordagem e identificaram o condutor da moto como Alexandre Cunha Monteiro de 18 anos, com antecedentes criminais por uso de drogas e passagens quando menor por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo. Ele passou por revista, mas nada de ilícito foi encontrado. Já com o adolescente apontado como um dos autores do roubo foi encontrado uma arma falsa

Os dois foram levados para o 20º Distrito Policial. Na unidade, foi constatado que Alexandre Cunha era o responsável por emprestar a arma falsa para que o adolescente e outros indivíduos praticassem roubos na região. Com isso, Alexandre, também conhecido como “Biba”, foi autuado por roubo e corrupção de menores. Também foi registrado ato infracional contra o adolescente por roubo.

A Polícia Civil mantém as investigações com o objetivo de capturar os demais envolvidos no crime contra o mercadinho e também para apurar a atuação do grupo em outras ações criminosas na região.