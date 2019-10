Um homem e um adolescente foram capturados por suspeita de tráfico de drogas, no bairro Praia de Iracema, na manhã do último domingo (6). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Militar apreendeu, com a dupla, maconha disposta em trouxinhas e tablete.

Jefferson Fabrício Castro Borges, de 24 anos, e o jovem estavam próximos a um carrinho de venda de bebidas na Rua dos Pacajús. Após abordagem dos policiais militares, foram encontradas trouxinhas de maconha junto ao adolescente e, embaixo do carrinho, um tablete e outras porções - o que somado pesou cerca de 420g.

Conforme a SSPDS, os suspeitos foram levados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), da Polícia Civil. Jefferson Fabrício foi autuado por tráfico de drogas e o adolescente suspeito responderá por um ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.