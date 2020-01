Homem é preso e adolescente apreendido após trocar tiros com a polícia no Dionísio Torres

Um homem foi preso e um adolescente de 15 anos apreendido após trocar tiros com a polícia no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira (8). A dupla é suspeita de pertencer a grupo que realizou assaltos na região.

Conforme agentes da Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar, um carro de polícia estava realizando um patrulhamento na área quando os agentes ouviram um disparo de arma de fogo.

No percurso, os policiais foram abordados por uma motorista que informou que havia sofrido uma tentativa de assalto na rua Tibúrcio Cavalcante. De acordo com ela, quatro suspeitos invadiram a via e exigiram que ela parasse o veículo. A mulher acelerou o carro, conseguiu fugir e um dos criminosos atirou para cima.

Um homem também foi vítima do grupo. Ele informou aos policiais que foi abordado e teve o aparelho celular roubado.

De acordo com a polícia, foram realizadas buscas, os suspeitos foram localizados e teve início uma troca de tiros. Um dos suspeitos, identificado como Antônio Fabrício de Oliveira Filho, foi ferido com um tiro de raspão na perna e foi encaminhado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

A polícia apreendeu com o adolescente um revólver municiado. O jovem foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuado. Já os outros suspeitos conseguiram fugir em um carro.