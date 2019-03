Homem é preso e adolescente apreendido após denúncia de assalto em Maracanaú

Um homem foi preso e um adolescente apreendido por assalto nesta quinta-feira (14), em Maracanaú. A polícia recebeu denúncia de que dois suspeitos estavam assaltando no Conjunto Acaracuzinho e no Alto Alegre, bairros próximos um do outro no município.

Rogério Ferreira de Moraes, de 21 anos, estava conduzindo uma motocicleta roubada quando foi avistado pela polícia. Ele abandonou o veículo e tentou fugir, mas os agentes conseguiram capturar o rapaz em casa.

Já o adolescente foi apreendido na avenida central do Conjunto Acaracuzinho.

A polícia também apreendeu um revólver falso com os suspeitos. A moto roubada foi devolvida ao proprietário.