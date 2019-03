Homem é preso com pistola modificada para atirar como metralhadora na Aerolândia 

Policiais do 22º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem de 18 anos e apreenderam uma pistola calibre 380, modificada para dar rajadas como uma metralhadora, na Rua Sousa Pinto, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza, no fim da tarde desta quinta-feira (14).

De acordo com o tenente Holanda, o suspeito identificado como Natanael Ribeiro Gomes da Silva estava na via e ao ser abordado pela polícia se entregou. O criminoso alegou que a arma era para se defender dos inimigos e negou ser integrante de facção criminosa.

Natanael Ribeiro foi encaminhado para o 13º Distrito Policial, na Cidade dos Funcionários, onde foi autuado por porte ilegal de arma. Ele já havia sido apreendido pela mesma infração penal aos 16 anos e também por tráfico de drogas.