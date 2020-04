Homem é preso com mais de 2 mil comprimidos que eram vendidos em feira no bairro Genibaú

Um homem sem antecedentes criminais foi preso com nove papelotes de maconha e mais de 2 mil medicamentos de tarja preta que eram vendidos sem receita em uma feira livre do bairro Genibaú, em Fortalaza. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), mas as informações só foram divulgadas nesta sexta-feira (24) pela Secretaria da Segurança Pública (SSPDS).

De acordo com a SSPDS, os agentes de segurança chegaram até a casa do suspeitos após denúncias sobre pessoas que estavam envolvidas em ações criminosas na região. Ao chegar na casa do homem, ele autorizou a entrada dos PMs, que fizeram buscas pela casa.

Durante a varredura, foram encontrados além da droga, um caixa que estava dentro do guarda-roupa contendo os comprimidos. Uma quantidade de dinheiro também foi apreendida no local.

O homem confessou que vendia os medicamentos em uma feira. Ele foi conduzido para o 32º Distrito Policial onde vai responder por tráfico de drogas e por vender produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.