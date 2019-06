Homem é preso com mais de 100 gramas de drogas escondidos dentro de pote de suplemento em Itaitinga

Um homem foi preso com mais de 100 gramas de drogas escondidos dentro de um pote de suplemento alimentar, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta quinta-feira (6).

O delegado Wilson Camelo, titular da Delegacia Metropolitana de Itaitinga, informou que o Adilson Nunes Ribeiro, 43 anos, tentou negar que atuava no tráfico de drogas na região, alegando que os entorpecentes eram para uso próprio. No entanto, os agentes da Força Tática entenderam que a quantidade de droga apreendida qualificava o crime e prenderam o suspeito.

Adilson Ribeiro foi capturado durante uma abordagem dos policiais militares (PM) da Força Tática. Com ele, foram apreendidos 87 gramas de cocaína, 33 gramas de maconha, 10 gramas de crack, uma balança de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas. Parte do material estava escondido dentro de um pote de suplemento, em um terreno no Centro do município.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Itaitinga e autuado por tráfico de drogas.