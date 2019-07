Homem é preso com drogas após atropelar pedestre em Fortaleza

Um homem ficou gravemente ferido depois de ter sido atropelado, na noite deste domingo (14), no Conjunto Polar, na Barra do Ceará.

De acordo com a Polícia, após atropelar a vítima, o motorista fugiu do local, mas foi perseguido por uma equipe da Polícia Militar. O suspeito, que usava uma tornozeleira eletrônica, estava com uma quantidade de drogas, que foi apreendida. Ele foi levado para o 7º Distrito Policial, onde ficou preso.

Em estado grave, a o pedestre foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota no Centro de Fortaleza, onde segue internado