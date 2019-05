Homem é preso com armas e drogas em Camocim

Um homem foi preso com armas, crack e cocaína dentro de casa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Camocim, no Litoral Oeste do Estado, na noite da última quarta-feira (1º). Francisco Anderson Rodrigues de Sousa, 23 anos, já tinha antecedentes por tráfico de drogas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que Francisco Anderson, de alcunha 'Bebé', foi capturado após denúncia anônima sobre um ponto de venda de drogas. Os agentes de segurança do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar (PM) se dirigiram ao local para verificar a ocorrência e se depararam com o suspeito.

Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir pelo quintal da residência, com um pacote em mãos. Antes de ser capturado, ele conseguiu jogar o objeto em um terreno próximo ao imóvel.

Dentro do pacote, os PMs encontraram dois revólveres calibres 38. Na residência, 76 g de crack, 30 g de cocaína, uma balança de precisão, celulares, materiais para embalar a droga e dinheiro em espécie foram apreendidos.

Francisco Anderson foi encaminhado para a Delegacia de Jijoca de Jericoacoara e autuado em flagrante por tráfico de drogas.