Homem é preso com 60 kg de drogas que vendia com os irmãos, na Sapiranga

Um homem foi preso na manhã desta terça-feira (2), depois de ser encontrado com quase 60 kg de drogas em um terreno ao lado de casa, na Sapiranga. Outros três irmãos do suspeito também estavam envolvidos na venda dos entorpecentes, mas não foram localizados até o momento.

As investigações partiram de denúncias da população, feitas ainda em fevereiro deste ano, logo após os episódios de ataques a a ônibus e prédios públicos em Fortaleza, conforme a delegada do 26º DP, Viviane Tavares. "As denúncias da população chegaram por conta dos ataques em Fortaleza em janeiro. Nós vamos agora continuar as investigações para apurar a responsabilidade dos suspeitos também nos ataques e se há alguma participação de organização criminosa", diz.

Foram encontradas com o suspeito, Gustavo Assunção, de 34 anos, 59 kg de maconha, 450 gramas de crack e 200 gramas de um pó branco, aparelho celulares, tablets, R$ 867 em espécie, três balanças de precisão, duas máquinas de cartão de crédito, uma pistola imbel 380 com carregador e munição de calibre .45 e 380, de uso exclusivo das forças de segurança.

A polícia está em busca dos outros três irmãos de Gustavo que também estariam associados ao tráfico.