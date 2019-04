Homem é preso com 300 g de cocaína no Passaré

Um homem foi preso dentro de casa, na última sexta-feira (29), com 300 gramas de cocaína, no bairro Passaré, em Fortaleza. A droga estava enterrada no quintal da residência do suspeito.

A Polícia Civil chegou até Wilkison Victor Fernandes Simão, 21 anos, de alcunha "Lorim", após receber uma denúncia anônima sobre drogas escondidas em um terreno. Além dos 300 gramas de cocaína, os policiais também apreenderam uma quantia em dinheiro e um pó, que era utilizado para misturar com o entorpecente.

Wilkison Simão foi encaminhado para o 16º DP e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele já tinha passagem pela polícia por contravenção penal e tentativa de roubo.