Homem é preso com 155 comprimidos de rebite dentro de mala em Morada Nova

A Polícia Rodoviária Federal do Ceará (PRF-CE) apreendeu, na noite desta sexta-feira (9), 155 comprimidos da anfetamina, popularmente conhecida como “rebite”. Os comprimidos foram apreendidos durante uma abordagem em um veículo, no km 94, na BR-116, no município de Morada Nova, no Vale do Jaguaribe. Um homem foi preso.

Segundo a PRF-CE, o homem foi flagrado com dez cartelas com 15 comprimidos e uma cartela aberta com cinco comprimidos de Nobesio Extra Forte, totalizando os 155 comprimidos da anfetamina.

Ainda de acordo com a polícia, a abordagem ocorreu por volta das 23h30 em um automóvel ocupado por dois homens. Após vistoria detalhada, foi encontrado dentro da mala do passageiro os comprimidos.



O passageiro do veículo foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Russas.