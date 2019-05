Homem é preso com 13 artefatos explosivos em apartamento na Bela Vista

Um homem foi preso com explosivos em seu apartamento, no bairro Bela Vista, em Fortaleza, nesta terça-feira (28). Ao todo, 13 artefatos explosivos foram encontrados no imóvel. Lucas Menezes Maciel, de 18 anos, não tinha antecedentes criminais.

Segundo o delegado Wilton Freitas, do 10º Distrito Policial, o material é “altamente perigoso” e o suspeito alegou que usaria os explosivos durante os festejos de São João. Maciel ressalta que a justificativa é falsa já que, se detonado, os explosivos causariam “um dano irreparável”, disse Freitas.

No apartamento também foram encontrados uma balança de precisão e itens utilizados para embalar drogas.

O suspeito foi autuado por posse de material entorpecente e posse de explosivos.