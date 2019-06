Homem é preso após tentar roubar arma de vigilante em pátio de supermercado

Um homem foi preso após três suspeitos em um veículo tentarem roubar a arma do segurança de um supermercado localizado no quilômetro 4 da BR-116, em Fortaleza, no início da tarde desta quarta-feira (12).

De acordo com a polícia, os três estavam em um carro, dois deles desceram no pátio do supermercado e abordaram o segurança, enquanto o terceiro permaneceu no veículo.

O vigilante do estabelecimento reagiu disparando para cima e os suspeitos revidaram com pelo menos um disparo de arma de fogo, segundo informações da polícia.

Os três fugiram e um deles foi capturado durante uma perseguição policial tentando pular o muro de um terreno, nas proximidades da Avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba.