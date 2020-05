Homem é preso após tentar matar irmã a facadas em Amontada, na Região Norte

Um homem identificado como José Fernando Rodrigues, de 39 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar matar a própria irmã a facadas e ameaçar outros familiares, na noite da última segunda-feira (18), em Amontada, na Região Norte do Estado.

De acordo com a PM, o caso aconteceu na localidade de Três Lagoas, na zona rural do Município. Após serem acionados, os policiais foram até o local e, ao constatarem o crime, deram voz de prisão a José Fernando, que estava com uma faca e duas espingardas no momento da abordagem.

Em seguida, o suspeito e as armas apreendidas foram encaminhados para a Delegacia Regional de Itapipoca, onde o homem foi autuado por lesão corporal.