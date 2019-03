Homem é preso após tentar matar companheira a facadas em Caucaia 

Um homem foi preso, na madrugada da última sexta-feira (15), após tentar matar a companheira com golpes de faca, no bairro Guaié, em Caucaia. A vítima, de 32 anos, conseguiu fugir das agressões e trancou o José Carlos Augusto Neto, 36, dentro de casa, até a chegada da equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do município.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), José Carlos chegou a desferir três facadas contra a vítima, que conseguiu fugir para a casa de vizinhos. Populares que presenciaram o ocorrido tentaram agredir José Carlos, que voltou para casa para se proteger. Nesse momento, a vítima voltou à residência para trancar o homem lá até a chegada da polícia.

As agressões teriam começado na quinta-feira (14), mas José Carlos foi preso na sexta. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio qualificado, por tentar assassinar a companheira na frente de seus parentes.

Os golpes de facas atingiram a barriga e o rosto da mulher. A vítima informou que se relacionava com José Carlos há cinco meses e nunca tinha sofrido uma agressão.

Depoimento

Em depoimento, o suspeito disse que tinha feito o uso de drogas, de bebida alcoólica e que não lembrava do ocorrido. José Carlos já tinha passagem pelos crimes de ameaça, sequestro, cárcere privado e crime de trânsito.

A SSPDS informou que o inquérito policial foi instaurado e que uma medida protetiva de caráter emergencial foi solicitada para garantir a segurança da vítima. O telefone da DDM de Caucaia é (85) 3101-7926. A população pode colaborar denunciando qualquer tipo de violência contra a mulher.