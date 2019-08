Homem é preso após tentar assaltar turista de SP na avenida Beira Mar

Um homem, identificado como Giliarde de Souda Pereira, de 24 anos, foi preso após tentar roubar o celular de uma turista na manhã desta quinta-feira (1º), próximo ao anfiteatro da avenida Beira Mar, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. O homem tentou fugir após a vítima pedir socorro, mas foi rendido por populares. A turista é de São Paulo e está no Ceará a trabalho.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foram alertados por moradores sobre uma tentativa de assalto na região. No local, estava Giliarde, que já havia sido rendido por populares. Ele é apontado pela vítima como autor da tentativa de assalto.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur). O inquérito foi instaurado, e a polícia apura melhor o caso. Giliarde de Sousa não possuía antecedentes criminais.