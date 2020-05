Homem é preso após matar a própria tia e lesionar o primo a facadas em Quixeré

Um homem suspeito de matar a própria tia e lesionar um primo a facadas foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na manhã desta quarta-feira (20), no município de Quixeré, no Vale do Jaguaribe.

A vítima, Maria de Fátima de Lima Sousa, tinha 42 anos, segundo informou, em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Já o sobrinho que a atacou foi identificado como Francisco Fábio de Sena Sousa, de 37 anos.

Além de tirar a vida da própria tia, o suspeito ainda utilizou a faca para lesionar um primo, que foi socorrido para uma unidade hospitalar. O quadro de saúde da vítima ferida, no entanto, não foi divulgado.

Problemas psiquiátricos

Segundo a polícia, o ataque aos familiares não teve uma motivação aparente. Inclusive, Francisco Fábio já teria sido internado anteriormente por apresentar problemas psiquiátricos, acrescentou a SSPDS.

O homem foi detido e conduzido para a Delegacia Regional de Russas, onde foi instaurado um inquérito policial por homicídio e tentativa de homicídio. As investigações ficarão a cargo da Polícia Civil.