Homem é preso após aplicar golpe em cliente em agência bancária na cidade de Acopiara

Um homem foi preso após aplicar golpe em um cliente em uma agência bancária na cidade de Acopiara, interior do Ceará, nesta sexta-feira (17). O suspeito disse em depoimento que decorou a senha da vítima e em vez de encerrar a operação, continuou e transferiu a quantia no valor de R$ 2,500,00 da conta do cliente.

O estelionatário pegou o cartão da vítima para realizar a operação bancária. Segundo os policiais, foi feito o saque de R$ 600,00 do caixa eletrônico.

Momentos após o crime, o cliente foi verificar o saldo do banco no aplicativo e percebeu que foi feita a trasnferência para outra conta e que havia caído no golpe. Em seguida, o cliente foi para o gerente e foi orientado a procurar a polícia.

Os agentes foram até o local e localizaram o estelionatário. Após a prisão os policiais verificaram que o suspeito já tinha passagens pela polícia pelos crimes de estelionato, ameaça, recpetação e um por porte ilegal de arma de fogo.

A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar a participação do suspeito em outros crimes que podem ter acontecido na região.